На Кубани планируют развивать мобильную торговлю

Основные задачи по развитию торговли и потребительского рынка на 2018 год озвучили на заседании коллегии Минпромторга РФ, которое прошло 18 апреля в Москве.

Участие в мероприятии принял руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Минпромторг России разработал законопроект, направленный на развитие нестационарной и мобильной торговли и запуск формирования «полноценного стрит-ритейла» в регионах.

«Чтобы в целом обеспечить устойчивый рост торговли, нами будет продолжена работа по расширению каналов доставки товаров от производителя до потребителя», — заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Минпромторг внес законопроект «О совершенствовании регулирования организации нестационарной и развозной торговли» в правительство в 2017 году, однако пока его не приняли.

По словам руководителя краевого департамента потребсферы, формирование и развитие малого торгового бизнеса необходимо, в том числе за счет альтернативных каналов продаж, которые повлекут дополнительную конкуренцию в торговле.

«Сегодня в Краснодарском крае насчитывается около 60 тыс. объектов розничной торговли, из которых на нестационарную и мобильную приходится всего около 6%», — сообщил Роман Куринный.

На заседании обсудили вопрос внесения в Стратегию развития торговли в Российской Федерации раздела об электронной коммерции. Цель стратегии — создание максимально комфортных условий для развития электронного бизнеса в России, роста количества его участников, расширения ассортимента товаров и услуг в Интернете и доступности условий их приобретения для потребителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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