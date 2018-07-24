На Кубани планируют собрать не менее 18 тыс. тонн столового винограда

В этом году из-за теплой погоды сбор начался на десять дней раньше среднегодовых показателей.

Виноград столовых сортов на Кубани занимает около 4,4 тыс. га, в том числе около 500 га — молодые виноградники.

Как отметили в управлении виноградарства и винодельческой промышленности региона, в этом сезоне при благоприятных погодных условиях планируется собрать не менее 18 тыс. т столового винограда.

По производству винограда Кубань занимает первое место в России, ежегодно собирая более 200 тыс. т столовых и технических сортов, что составляет более 40% общероссийского объема. Урожайность самая высокая в стране — 100 ц/га, что 1,5 раза больше, чем в среднем по РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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