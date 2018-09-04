На Кубани планируют собрать около 350 тыс. тонн яблок

В Ленинградском районе трудиться начинают с самого раннего утра. И количество, и качество плодов этом году радует и даже удивляет бывалых аграриев.

С каждого гектара получают по 60 т. Технология — двухэтажная. Сначала проезжает платформа со сборщиками, которые работают по верхам деревьев, затем снимают нижние ряды. Даже корзины особые — удобные рюкзаки с тканевым «трубопроводом», чтобы не повредить яблоки. В этом хозяйстве популярный сорт «Гала» уже собрали, сейчас подошла очередь «Крымсана».

«Здесь 100 га сада и он выращен как питомник. Деревья привиты и высажены», — рассказал фермер Александр Акимов.

Некоторым сельхозкультурам этим летом навредила жара, урожаи чуть меньше, чем в 2017 году. Зато яблокам на Кубани, наоборот, повезло. Особенно тем, которые посадили по интенсивной технологии с капельным орошением. Пока аграрии собрали 30% урожая.

«Мы ожидаем рекордный урожай яблок. За последние 30-40 лет будет самый урожайный год. В этом году прошла весенняя пора, в пору цветения не было возвратных заморозков, поэтому весь потенциал реализован», — отметил начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства Краснодарского края Евгений Крицкий.

В 2018 году в крае планируют собрать на 10% больше яблок, чем в прежние годы, это около 350 тыс. т. Среди рекордсменов традиционно — хозяйства Славянского и Ленинградского районов. Кубанские яблоки ждут во всех российских регионах.

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