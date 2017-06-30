На Кубани планируют сократить расходы бюджета на 220 млн рублей

Власти Краснодарского края планируют сократить расходную часть бюджета на 2018 год.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Согласно документу, планируется отменить часть обязательств, не относящихся к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ. В частности, в постановлении указаны выплаты премий администрации Краснодарского края лучшим работникам дошкольного образования, победителям краевых конкурсов «Мастер года» и «Преподаватель года», а также «Учитель года Кубани», «Директор школы Кубани», «Воспитатель года Кубани», премий в области науки, образования и культуры.

Также предлагается отменить гранты в виде субсидий для медицинских НКО, организующих конкурсы на обучение студентов-медиков.

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