На Кубани планируют создать самый крупный в России термальный курорт

Одновременно там смогут отдыхать до 3 тыс. человек. Первая очередь оздоровительного комплекса уже работает в Мостовском районе.

Там оборудовано чуть больше 60 комфортных номеров, бассейны с уникальной водой, богатой кремнием, спа-центр и множество аттракционов для детей. Отдохнуть и поправить свое здоровье сюда приезжают гости со всей России.

«Когда мы здесь отдыхаем, вода расслабляет мышцы, становится легче организму. Я сейчас каталась с удовольствием на велосипеде, мне 55 лет. Села вместе с внуком и мы гоняли. Здесь есть где погулять, с детьми очень удобно, семейный отдых прекрасный», — сказала жительница Волгоградской области Елена Рвачева.

По словам руководителя краевого департамента инвестиций Юрия Волкова, развитие бальнеологии — одно из самых важных направлений курортной отрасли Кубани. Например, в Лабинском районе насчитывается около 20 скважин, работает из которых всего девять. Остальные можно использовать для строительства баз отдыха или тепличных хозяйств, необходимо только найти инвесторов.

«Проводим презентации, где представляем подобные участки земли. Показываем перечень скважин, которые есть. И эта работа будет продолжена. В ближайшее время в Москве мы будем проводить подобную презентацию. Что касается инвесторов, которые уже начали реализовывать либо реализовали свои проекты, в крае предусмотрена целая система налоговых льгот и преференций», — рассказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

На термальных источниках Мостовского и Лабинского районов сейчас самое начало курортного сезона. Например, в комплексе в станице Ярославской номера заполнены на 80%, более того, все забронировано до февраля следующего года.

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