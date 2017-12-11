На Кубани планируют ввести исторические экскурсии на общественном транспорте

Речь об этом шла в ходе организационного комитета «Победа».

Его провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Заместитель главы региона Алексей Копайгородский сообщил, что сейчас в крае живут 4 тыс. 935 участников Великой Отечественной войны. Работа и взаимодействие с ними — на особом контроле, в том числе при подготовке и проведении социально-значимых мероприятий.

«Дойти до каждого ветерана, не оставить без внимания ни одного фронтовика и труженика тыла — наша первостепенная задача. Необходимо убедиться, чтобы каждый ветеран получил приглашение на праздник, обеспечить необходимый транспорт и медицинское сопровождение», — отметил вице-губернатор.

Он добавил, что предусмотрена организация поздравления с юбилеем освобождения Кубани, именные открытки изготовят и вручат всем ветеранам.

Также запланировано издание книги об освобождении Кубани от немецко-фашистских захватчиков с портретами и биографиями воинов-героев освободителей.

Замруководителя региона Анна Минькова рассказала, что в крае планируют провести исторические экскурсии на общественном транспорте. При этом необходимо задействовать все ресурсы, вести трансляцию аудио и видеороликов, рассказывать о героях, уточнила вице-губернатор. Она поручила главам муниципалитетов начать работу в этом направлении.

Минькова рассказала о планах организовать в крае архивно-поисковые экспедиции «Воины — защитники Кубани» и тематические игры «Боевыми тропами».

«Это не просто прохождение командами боевых маршрутов, но и составление единой виртуальной карты памятных мест. Потом ее можно будет использовать в школах и библиотеках, просвещать молодежь», — добавила она.

Вице-губернатор сообщила о том, что в регионе будут поставлены новые спектакли на военную тематику, также прорабатывается вопрос создания документального фильма.

«Сегодня мы уделяем максимальное внимание современному поколению, создаем маршруты памяти, проводим тематические уроки в школах, чтобы молодые люди как можно больше узнали о своих героях. Так мы сохраним память о тех, кто отдал жизнь за свою родину. Впереди грандиозный праздник, и молодежь должна почувствовать гордость за свою страну», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник