На Кубани площадь виноградников расширилась до 25 тыс. га

В этом году владения виноградарей в крае увеличились на 5% по сравнению с 2016 годом.

Это лучший показатель за последние годы. Сейчас динамика отрасли приблизилась к уровню закладки десятилетней давности. Только в прошлом году из краевого бюджета на создание новых виноградников было направлено более 81 млн рублей. Традиционно ягоду выращивают на юге края: в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Крымске и в Темрюкском районе, в котором под виноград отвели около 18 тыс. га.

На плантациях, помимо привычных сортов, в последнее время выращивают и оригинальные, которые неплохо адаптировались в нашем климате. Самым морозостойким виноградом, который растет в крае, считается «бианко» родом из Венгрии. Лоза выдерживает температуру до -27 °C. От этого янтарная ягода обладает запоминающимся вкусом с цветочным, медовым и даже сливочным оттенком.

Еще один редкий сорт, который прижился в крае, — «галахард». Вес кисти достигает килограмма, а урожай собирают в конце июля. Вино из таких ягод получает благородный мускатный оттенок. А вот напиток из винограда «вионье» изменяется в зависимости от региона возделывания. Вина из этого сорта рекомендуют пить молодыми, не выдерживая в бочках. На Кубани ягода благодаря жаркому климату пахнет абрикосом. И как отмечают специалисты, именно этот сорт винограда лучше всего прижился в регионе, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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