На Кубани по иску Олега Дерипаски суд взыскал по 500 тыс. рублей с Рыбки и Лесли

Суд в Краснодарском крае частично удовлетворил требования бизнесмена Олега Дерипаски по иску о разглашении данных о его частной жизни.

Ответчиками по делу выступают Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). По словам адвоката бизнесмена Алексея Мельникова, Лесли и Рыбка должны выплатить Олегу Дерипаске по 500 тыс. рублей.

Бизнесмен просил взыскать по 1 млн рублей с каждого ответчика, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», иск был подан 9 февраля против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также сделанные тайно и раскрывающие детали частной жизни аудиозаписи его разговоров.

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