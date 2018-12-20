На Кубани по итогам года выполнено около 75% поручений губернатора

Работу муниципалитетов и исполнительной власти оценили на финальном в 2018 году часе контроля. Встречу 20 декабря провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Важно понимать, с какими итогами мы заканчиваем год. Насколько справились с задачами, которые перед нами ставят жители региона. Их обращения — основа всех поручений», — сказал глава края.

Начальник контрольного управления Максим Туровец назвал муниципалитеты и краевые ведомства, где наиболее эффективно выстроили работу по исполнению поручений губернатора. В целом исполнили около 75% поручений.

Лидерами стали Армавир, Северский, Кореновский, Славянский, Кавказский районы. Отстающими названы Краснодар, Горячий Ключ, а также Белоглинский и Апшеронский районы.

«В целом сработали на твердую четверку. При этом есть муниципалитеты, где нужна более активная позиция глав. Если сроки поручений нереальны, давайте их один раз скорректируем. Но постоянно переносить — это не результат», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В Усть-Лабинском районе исполнено только 58% поручений. Такие ситуации недопустимы, акцентировал губернатор.

«Если руководитель муниципалитета позволяет работу спустя рукава, то исполнение поручений будет на низком уровне», — заявил глава края.

Во время совещания оценили работу министерств и ведомств региона. Здесь исполнено более 70% поручений, доложил Максим Туровец.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что этот показатель необходимо довести до 100%.

«Работа руководителей органов исполнительной власти должна стать примером для глав муниципалитетов. Стать примером высокой организации командной работы», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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