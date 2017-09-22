На Кубани по подозрению в преступлении объявили в розыск мужчину в шапке

Его разыскивают за особо тяжкое преступление.

Отдел МВД России по Лабинскому району устанавливает местонахождение 45-летнего Силиванова Александра Викторовича, уроженца села Липенка Джети-Осузунского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР. У подозреваемого нет определенного места жительства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (86169) 3-21-02, 8 (918) 314-14-21, 8 (961) 509-00-09, 8 (965) 461-11-10 или 02.

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