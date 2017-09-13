На Кубани по подозрению в удушении женщины объявили в розыск иностранца

В Северском районе в рамках расследования уголовного дела об убийстве местной жительницы объявили в розыск 30-летнего гражданина Республики Узбекистан Бобожонова Иззата Балтабоевича.

По данным следствия, вечером 10 сентября на улице Мира в станице Смоленской обнаружили тело 32-летней местной жительницы со множественными кровоподтеками и ссадинами в области головы и туловища. Экспертиза показала, что причиной смерти женщины стала асфиксия от сдавливания шеи. Возбудили уголовное дело об убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления в федеральный розыск объявили бывшего сожителя погибшей — 30-летнего Бобожонова Иззата Балтабоевича. На вид ему 30-35 лет, рост 170-175 см, телосложение плотное, волосы темные, на голове есть залысина, лицо восточного типа.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 268-61-76, 8 (918) 447-07-63 или 02.

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