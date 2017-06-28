На Кубани по требованию прокуратуры у женщины забрали двухлетнюю дочь

В Курганинском районе после проверки прокуратуры из семьи забрали девочку, о которой плохо заботилась ее мать.

По данным правоохранителей, 36-летняя местная жительница не исполняла свои родительские обязанности — женщина жестоко обращалась с ребенком, лишила его полноценного питания и одежды, медицинской помощи. При этом у девочки прогрессирует заболевание, которое без помощи врачей может стать причиной потери зрения и привести к летальному исходу.

После проверки прокуратура обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав матери. Суд вынес соответствующее решение, ребенка из семьи изъяли. Сейчас девочка находится в больнице под наблюдением, ее жизни ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Через полгода будет решен вопрос о возврате ребенка в семью или о лишении матери родительских прав.

В адрес главы администрации Курганинского района внесли представление об устранении нарушений.

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