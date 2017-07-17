На Кубани по вине водителей автобусов произошло больше 50 аварий

Это данные за полгода. Одна из основных причин ДТП — ненормированный режим труда.

Зачастую шоферы вместо положенных четырех крутят баранку по 10-12 часов. За тем, чтобы водители не работали на износ, следят специальные устройства — тахографы. Они фиксируют скорость транспортного средства и время в пути. По закону такие аппараты должны быть установлены в каждом большегрузе и рейсовом автобусе. Электронные помощники призваны снизить количество аварий на дорогах.

«Потому что водитель отвечает не только за свое здоровье и жизнь, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров. Ответственность ложится на него независимо от того, профессиональный это водитель или любитель, достаточно большая», — пояснил врач-методист центра медицинской профилактики министерства здравоохранения Краснодарского края Александр Горячев.

Несмотря на это, многие перевозчики продолжают рисковать и выпускают в рейсы машины, которые не оборудованы тахографами. С начала года за подобные нарушения госавтоинспекторы оштрафовали больше 500 предприятий, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Вернуться на ленту

Источник