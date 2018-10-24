На Кубани по вине водителя без прав погиб пассажир перевернувшейся машины

Авария произошла 23 октября в 15:30 в Новокубанском районе, на 19-м километре дороги Отрадо-Ольгинское — Новокубанск — Армавир.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Волга» без прав превысил скорость и вылетел с дороги. Машина перевернулась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП 44-летний пассажир скончался на месте. Водитель и второй пассажир, 25-летний мужчина, с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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