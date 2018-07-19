На Кубани почти на 10% выросло производство молока

За первые шесть месяцев 2018 года валовой надой молока в хозяйствах края составил 740,9 тыс. т.

При этом сельхозорганизации и фермерские хозяйства произвели 547,7 тыс. т молока. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По этому показателю Кубань занимает второе место в стране.

Увеличение надоев связано с ростом поголовья крупного рогатого скота в регионе. Сейчас оно составляет 534,1 тыс. голов, из них коров — 213,3 тыс., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», развитие животноводства находится в центре внимания органов государственной власти края. На поддержку отрасли в этом году выделено более 1,2 млрд рублей. В крае 17 июля подвели итоги конкурса по предоставлению грантов на развитие живитноводства, девять кубанских фермеров уже получили деньги на развитие семейных животноводческих ферм.

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