На Кубани почтили память жертв терроризма

Акции памяти 3 сентября прошли во всех районах края.

В школах Кореновска днем устроили антитеррористические учения, чтобы еще раз отработать действия при чрезвычайной ситуации. После сигналов тревоги детей и педагогов быстро эвакуировали из помещений.

«Особое внимание директорами школ и преподавателями уделялось эвакуации первоклассников, потому что такое для них впервые, все нужно было провести так, чтобы дети не испугались», — отметил начальник отдела ГО и ЧС Кореновского района Василий Дымченко.

В Анапе в сквере Боевой славы собрались больше 150 человек — школьники, студенты и общественники. В память о погибших в Беслане они выпустили в небо белые шары.

«Мы запустили белые шары в память о жертвах этого теракта. Хотелось бы обратиться к нашей молодежи: всегда держитесь дружно, выступайте за мир и помните», — сказала жительница Лабинска Инна Ракшина.

Многие горожане и станичники приняли участие в акции «Свеча памяти», не выходя из домов. Они зажгли огоньки на окнах в знак солидарности с теми, кто борется против главной угрозы XXI века.

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