На Кубани под колесами грузового поезда погиб 36-летний мужчина

В Краснодарском крае 16 апреля поезд насмерть сбил 36-летнего пешехода.

По версии следствия, ЧП произошло около 12:30 на 12-м километре пикета № 8 на станции Милованово. Мужчина шел по железной дороге. Машинист грузового поезда № 2751 применил сигналы повышенной громкости, однако мужчина не покинул железнодорожный путь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили локомотивную бригаду. Сейчас устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего. По факту ЧП проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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