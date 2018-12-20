На Кубани под колесами машины погиб 101-летний мужчина

ДТП произошло 19 декабря в Новокубанском районе в станице Прочноокопской на улице Ленина.

По предварительным данным, около 20:00 24-летний водитель ВАЗ-2107 сбил пешехода, переходящего проезжую часть дороги на неосвещенном перекрестке. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

От полученных травм 101-летний мужчина погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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