На Кубани под колесами поезда погиб 66-летний мужчина

Несчастный случай произошел 24 августа около 2:15 на 1419-ом километре перегона Васильево — Петровка — Орловка — Кубанская.

Тело обнаружили на границе с Ростовской областью. Личность погибшего установлена, им оказался 66-летний житель Ростова-на-Дону. По словам машинистов следующего проходящего поезда, тело лежало справа от рельсов по ходу движения состава, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

По факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Вернуться на ленту

Источник