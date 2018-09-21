На Кубани под озимые культуры выделили 1,5 млн га земли

В крае начался сев озимых культур, который продлится месяц. Первой в поля вышла техника в северных районах края.

«Сев озимых — дело привычное. Но агрономам Кущевского района в этом году помешала сильная засуха. С марта не было ни одного продуктивного дождя», — сообщил корреспондент «Кубань 24» Станислав Бандурка.

Погода может повлиять на будущий урожай, но не на планы земледельцев. И в жару, и в холод хозяйство за сутки обрабатывает два поля по 100 га. Помогают в этом комплексы с пневматическими сеялками. По полю технику ведет спутниковая навигация, водитель нужен только для разворота. На каждой машине работает десять человек — команда обеспечивает заправку топливом, загрузку семян и техосмотр.

«Хозяйству по плану предстоит посеять 6 тыс. га озимых. К севу мы приступили по рекомендации ученых, как положено, в оптимальные сроки по северу края», — пояснил главный агроном хозяйства Александр Левченко.

Пшеница, рожь, тритикале и ячмень — озимыми культурами в Кущевском районе засеют 90 тыс. га. В трех крупных и 30 небольших фермерских хозяйствах работают свыше 2 тыс. человек — агрономы, механизаторы и селекционеры.

«Мы отсеемся вовремя, в оптимальные сроки. У нас есть все для выполнения сева: ГСМ, люди, техника, семена, удобрения — никаких проблем нет», — отметил заместитель главы Кущевского района Виктор Пикалов.

Всего же по краю этой осенью в поля выйдет свыше 60 тыс. единиц техники. Под озимые, как и в прошлом году, выделили более 1,5 млн га земли. На этой площади не посадят ни одного импортного сорта зерна.

«Я хочу сказать, что 100% земли наши аграрии засеют семенами кубанской селекции, которые зарекомендовали себя не только на территории Краснодарского края, но и на территории практически всей Российской Федерации», — сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Когда осенние работы в самом разгаре, агрономы ждут дождей. Посевной помешать они не смогут, а для урожая принесут пользу. Завершить кампанию хозяйства края планируют в конце октября.

Автор материала Станислав Бандурка.

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