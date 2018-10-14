На Кубани подготовили около 460 объектов турпоказа для посещения в низкий сезон

Среди них как уже известные памятники истории, культуры, монументального искусства, объекты агротуризма, так и только открывшиеся в 2018 году.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края, этой осенью действуют более 170 экскурсионных и туристических маршрутов. Они проложены по территориям 26 муниципалитетов, наибольшее количество сосредоточено в Сочи, Анапе, Краснодаре, Крымском и Туапсинском районах.

Среди новинок — вечерние экскурсии по Олимпийскому парку и посещение «Города мудрых обезьян» в Сочи, «Легенды и тайны Всесвятского кладбища» и «На трамвае по старому Краснодару» в краевой столице, «Пенуэл» и «Эльшадай» в Горячем Ключе, «Лучи Шапсугии» и «Ожерелья Кавказа» в Туапсинском районе.

«Также для посещения в низкий сезон будут открыты около 460 объектов турпоказа. Среди них греческий культурный центр в Геленджике, культурно-развлекательный центр «Типография» в Краснодаре, гостевой двор «Полесье» в Северском районе», — сообщили в министерстве.

Кроме того, на Кубани действуют маркетинговые программы «Отдых с видом на горы» и «Южная здравница», разработанные краевым ведомством. Предприятия-участники программы предлагают отдых с ощутимыми скидками от 5 до 50%. Участниками «Южной здравницы» уже стали около 65 санаториев, пансионатов и бальнеолечебниц 12 городов и районов края.

В круглогодичной программе «Отдых с видом на горы» принимают участие 28 агротуристических комплексов, баз отдыха, гостевых домов восьми муниципалитетов. Жители и гости края могут принять участие в рафтинге, рыбалке, посетить СПА и соляные пещеры.

С начала 2018 года Краснодарский край принял более 15 млн туристов — на 5% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Планируется, что по итогам года в крае побывает не менее 16 млн отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник