На Кубани подготовили сборник с лучшими практиками по развитию курортов

Он поможет предприятиям санаторно-курортного комплекса Кубани повысить конкурентоспособность и выйти на новый уровень развития.
Специалисты проанализировали практики по развитию курортных территорий, применяемые в последние два года.
«Это готовые кейсы, позволяющие предприятиям в короткие сроки поднять уровень продаж, повысить качество сервиса, оптимизировать расходы, а также — создать системы действенного маркетинга, администрирования и управления персоналом», — отметили в ведомстве.
В перечень вошли как мировые методики, практики предприятий, так и разработанные ведомством решения. В их числе маркетинговые программы «Южная здравница» и «Отдых с видом на горы». В перечень вошли методика по обучению персонала санаторно-курортного комплекса «Знание», проект «Бережливое производство», разработанные минкурортов стандарты оформления пляжей, предоставления услуг по системе «все включено».
Сборник опубликуют на сайте минкурортов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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