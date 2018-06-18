На Кубани подготовились к подъему уровня воды в реках

В Армавире уже развернули эвакуационные штабы. После обильных дождей наполняются реки Кубань, Уруп и Лаба.

А в Мостовском районе уже вышла из берегов река Дальняк. Подтоплено 180 дворов поселка Псебай. Введен режим ЧС. Обошлось без пострадавших, эвакуация людей не потребовалось. В администрации муниципалитета уточнили, что системы жизнеобеспечения не нарушены.

С последствиями стихии борются десять единиц техники и 35 человек. Они откачивают воду, устраивают дополнительные каналы для стока, восстанавливают дорожное полотно, обочины и кюветы. Идут работы и по дезинфекции территории.

Ущерб от подтопления в Псебае будет оценивать специальная комиссия. На месте развернули оперативный штаб.

Специалисты контролируют ситуацию и в Лабинске. Из-за возможного подъема уровня воды в реках все оперативные службы края переведены в режим повышенной готовности. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев. Как рассказал глава региона журналистам информагенства, на реке Кубань выставят дополнительные посты. Под особым контролем ситуация должна быть сразу в нескольких муниципалитетах, акцентировал Вениамин Кондратьев. Это Кавказский, Тбилисский, Гулькевичский и Усть-Лабинский районы.

«Главам поручено выставить посты, проверить, очищены ли от мусора мостовые переходы, не допустить размыва берегозащитных укреплений. Всем службам — проявить бдительность и, в случае необходимости, оперативно оповестить местное население», — сообщил Вениамин Кондратьев.

По прогнозам специалистов, напряженная паводковая обстановка в некоторых районах сохранится еще три-четыре дня.

Кроме того, непростая ситуация сейчас на Ставрополье. Там предупредили о критическом подъеме воды в Кубани. Потоки идут туда из Карачаево-Черкесии, где прошли ливни.

«В настоящий момент уровни в реке Кубань не достигли критического. Мы в круглосуточном режиме контролируем ситуацию. Идет повышение, оно, по нашим рассчетам, может превысить опасные отметки. Поэтому информируется население, прорабатывается перечень мероприятий», — сказал министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

В Краснодарском водохрананилище уже увеличили сброс воды. В районах края, которым грозит подтопление, автоматизированная система следит за количеством осадков. Спасатели напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону 101.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 июня МЧС предупредило о подъеме воды в реке Кубань. Губернатор Вениамин Кондратье сообщил о переводе оперативных служб региона в режим повышенной готовности.

В поселке Псебай Мостовского района уже ввели режим ЧС из-за подтоплений. В Армавире на случай подтопления развернули сборные эвакуационные посты.

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