На Кубани подготовились к возможным последствиям жары и ливней

В Краснодарском крае 28 июля ожидается температура около 40 °C.

Это означает, что впереди пиковые нагрузки на электросети. Кондиционеры работают по максимуму в квартирах и офисах. Одна авария — и без света могут остаться целые районы города. Прошлогодний рекорд энергопотребления в 4,5 гВт пока не побит, но энергетики уже готовят резервные станции. Их подключат в случае аварий на основных сетях.

«С точки зрения физических процессов, происходящих в электросетях, чем выше температура, тем ниже пропускная способность электрической сети. Это обычная физика, тут ничего нового я не открыл, наши сети, конечно, в основном рассчитаны на все эти нагрузки, мы проходим, но пропускная способность, безусловно, снижается. Однако мы к этому готовы», — сказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко.

Но уже 29 июля станет прохладнее. Температура упадет резко, до 25 °C. Холодный фронт накроет юг и центральную часть Краснодарского края, пройдут ливни и грозы, а местами возможен и град.

«Дожди будут носить ливневый характер: залповые, взрывные. Они будут представлять наибольшую опасность, потому что высока вероятность подтопления низменных мест, где проблемы с ливневками», — сообщил начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

А пока держится жара, врачи рекомендуют стараться быть в тени, беречь сердце и следить за давлением. А главное — избегать теплового удара.

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