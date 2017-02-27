На Кубани подготовят закон, обязывающий подключать дома к системе видеонаблюдения

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 27 февраля состоялась вторая всероссийская конференция «Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"».

Ее участниками стали представители федеральных министерств и ведомств, курирующих проект, а также руководители регионов.

«Безопасный город» — это программный комплекс с применением видеоаналитических решений, который помогает быстро определить и отреагировать на экстренные ситуации и устранить их последствия.

Как отметили участники конференции, единого алгоритма внедрения комплекса нет — каждый регион реализует проект согласно своим специфическим особенностям. Архангельская область первым делом оценивает техногенные риски, Иркутская нацелена на экологический мониторинг. Для Краснодарского края — региона, которому предстоит принимать уже в этом году матчи Кубка Конфедераций, а в 2018 году — чемпионат мира по футболу, важным становится прогнозирование развития любых угроз безопасности населения.

«На Кубани работают 1 тыс. 285 камер фото- и видеофиксации, 800 из них оборудованы системами фиксации нарушений ПДД, — заявил заместитель губернатора Краснодарского края Юрий Гриценко. — В ближайшее время мы планируем перевести еще 100 камер на такое «интеллектуальное» наблюдение. Они будут располагаться в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе — в приоритетных для края местах».

Сейчас утверждены изменения в госпрограмму Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения». На внедрение комплекса «Безопасный город» в 2017-2019 годах предусмотрено более 1 млрд рублей. При этом край сталкивается с теми же трудностями, что и другие регионы: владельцы систем безопасности отказываются объединять их в единую сеть, ссылаясь на отсутствие соответствующих норм законодательства или на ведомственные регламенты.

«В советское время ни один многоквартирный дом не сдавался без радиоточки — как минимум, это система оповещения. Сегодня мы не можем законодательно обязать застройщиков, дорожников делать это, — отметил Гриценко. — Отсутствует норма, при которой акт ввода в эксплуатацию должен быть подкреплен справкой об интеграции системы видеонаблюдения на одном конкретном объекте в единый центр».

По мнению вице-губернатора, вопросы безопасности должны волновать всех участников процесса, а не только региональные власти. Поэтому сегодня необходимо поднимать этот вопрос на федеральном уровне. В первую очередь, нужно внести в законодательство изменения, по которым все объекты будут вводиться в эксплуатацию только после подтверждения интеграции информационных систем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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