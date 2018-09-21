На Кубани подростковая преступность снизилась на 70%

Рейды по профилактике безнадзорности проходят ежедневно по краю. За 2018 год на Кубани нарушителями «детского закона» стали больше 6,5 тыс. детей. Их родителям пришлось заплатить штрафы на общую сумму свыше 500 тыс. рублей.

Он запрещает несовершеннолетним находиться на улице без родителей с 22:00 до 6:00. Туристы нарушают это правило чаще, чем местные жители.

Так, житель Чукотки потерял своего сына в Геленджике. Это случилось во время семейного отдыха. Его обнаружили на детской площадке во время ночного рейда.

— Закон по мерам профилактики беспризорности несовершеннолетних существует и действует. Дети, не достигшие возраста семи лет, должны быть под присмотром родителей, люди должны это понимать.

Других серьезных нарушений во время четырехчасового рейда правоохранители не выявили. На Кубани уже привыкли следовать «детскому закону». Ему в этом году исполняется десять лет. За это время количество преступлений против несовершеннолетних снизилось на 30%.

«Эта работа ведется на протяжении последних десяти лет. Мы понимаем, где наиболее уязвимые точки каждого муниципалитета. Знаем все семьи этих детей, будем проверять, как ведется деятельность по выполнению норм закона», — сказал министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко.

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