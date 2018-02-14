На Кубани подрядчика заподозрили в мошенничестве при ремонте школы искусств

Преступление выявила прокуратура во время проверки работ по капремонту муниципальных учреждений в Кавказском районе.

Установили, что в станице Кавказской по итогам электронного аукциона МБУ допобразования «Детская школа искусств» и ООО «Дорожная Строительная Транспортная Компания» заключили контракт на капитальный ремонт здания.

Подрядчик отремонтировал кровлю школы. Стоимость работ составила более 6 млн рублей, которые перечислили подрядчику в полном объеме. Однако проверка установила, что ремонт сделали некачественно и не в полном объеме. В связи с чем выполненные работы подрядчиком не соответствовали заявленной сумме.

Аналогичные факты выявили при проведении этим же подрядчиком ремонта крыши спортзала в школе № 21 на хуторе Лосево, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении директора фирмы возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей. Расследование дела прокуратура взяла на контроль.

Вернуться на ленту

Источник