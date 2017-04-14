На Кубани подсчитали стоимость пасхального набора

Великий пост приближается к завершению. Верующие 16 апреля будут разговляться после длительного воздержания.

Дороже всего пасхальный стол обойдется жителям Чукотки. На кулич, творожную пасху и пять крашеных яиц придется потратить больше 1 тыс. рублей. В два раза меньше за праздничный набор отдадут в Мордовии.

На Кубани по сравнению с прошлым годом цены немного упали. Главные продукты к православному празднику будут стоить чуть больше 550 рублей. Это немного дешевле, чем в Ростове-на-Дону, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Стоимость пасхального набора (кулич, творожная пасха, пять яиц):

Чукотский автономный округ — 1071 рублей

Краснодарский край — 552 рубля

Ростовская область — 560 рублей

Республика Мордовия — 508 рублей

Источник