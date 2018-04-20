На Кубани подвели итоги 2017 года по развитию животноводства

Сумма стоимости произведенных на Кубани мяса, молока и яиц выросла на 10 млрд рублей. Это четверть стоимости всей продукции АПК края.

Об этом 20 апреля заявил вице-губернатор Андрей Коробка на совещании в Павловском районе. Там подвели аграрные итоги края за 2017-й и обсудили планы на 2018 год. В прошлом году каждая кубанская корова давала по 7 т молока — это рекорд для региона. Достичь таких результатов удалось за счет мощной региональной и федеральной поддержки: в прошлом году на развитие животноводства было выделено больше 1 млрд 200 млн рублей.

«Инновационные технологии должны входить в животноводство, будут поддерживаться те предприятия, которые приобретают современное технологическое оборудование для мясного и молочного животноводства. Для того, чтобы в первую очередь быть конкурентоспособными», — сказал Андрей Коробка.

Он побывал в двух хозяйствах Павловского района, одно передовое, другое — отстающее. Сельхозпредприятий, которые работают по-старинке, отметил вице-губернатор, сейчас в крае около четверти. Они сильно тормозят развитие животноводства. По мнению Андрея Коробки, на Кубани нужно создавать современные крупные фермы. Одну из таких запустили в этом году. Здесь среднесуточный надой каждой коровы — 39 кг молока.

Со следующего года приобрести новое оборудование будет проще. На эти цели край планирует выделять субсидии из бюджета региона, а к 1 июля закончат работы по внедрению системы «Меркурий» — это переход на электронную ветеринарную сертификацию. Краснодарскому краю как одному из ведущих в России производителей молочной и мясной продукции такое нововведение поможет повысить как безопасность, так и качество товара.

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