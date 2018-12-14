На Кубани подвели итоги конкурса «Лучшая казачья школа»

Победителем стала школа № 11 Ленинградского района.

В состязании, которое провели на Кубани впервые, приняли участие 14 казачьих школ из 35, которые имели региональный статус на момент подачи документов. Сейчас в крае уже 40 казачьих школ. По итогам определили пятерку лучших образовательных учреждений казачьей направленности.

На базе школы № 11 Ленинградского района провели семинар, на котором представили опыт работы по казачьему образованию лидеров краевого конкурса. На мероприятии они представили свой опыт работы по реализации четырех модулей казачьего образования: истории и современности кубанского казачества, традиционной культуры кубанского казачества, основ православной культуры и военно-спортивного направления, а также организации воспитательного процесса в своей школе.

По итогам очной защиты конкурсных работ третье место заняла новороссийская школа № 25, вторыми стали школа № 28 Лабинского района и школа № 17 Абинского района, первой назвали школу № 11 в Ленинградском районе, сообщает пресс-служба краевого министерства образования.

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