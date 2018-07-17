На Кубани подвели итоги конкурса по предоставлению грантов на развитие ферм

Девять кубанских фермеров получили деньги на развитие семейных животноводческих ферм. Лучших аграриев определила конкурсная комиссия.

Победителями стали главы хозяйств Темрюкского, Калининского, Староминского, Крыловского, Отрадненского и других районов. Они занимаются овцеводством и разведение крупного рогатого скота мясных и молочных пород.

«У нас в регионе активно развивается животноводство благодаря поддержке губернатора и поддержке ЗСК. С 2012 года это направление работает у нас в регионе. Я хочу сказать, что за пять лет, с 2012 по 2017 год, было выделено 560 млн рублей», — сказал министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.

С каждым годом господдержка фермеров растет. В 2018-м на развитие только молочного направления выделено около 200 млн рублей. Одно предприятие может получить до 30 млн рублей на развитие производства. Для оценки конкурсных заявок жюри использует балльную систему. Один из критериев — наличие собственного земельного участка и кормовой базы, а также грамотно составленный бизнес-план.

Благодаря господдержке и внедрению современных технологий в крае растут надои молока. В 2015 году в среднем каждая кубанская корова давала больше 6,6 тыс. кг полезного продукта. В 2017-м на одну корову приходилось уже больше 7 тыс. кг. Рост продолжается и в этом году. По последним данным, надои достигли половины прошлогоднего показателя. Аграрии уже говорят о новом рекорде. Кубань входит в число лидеров по производству молока в стране. В прошлом году валовой надой превысил 1 млн 370 тыс. т. Через три года в крае планируют довести этот показатель до 1 млн 700 тыс. т.

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