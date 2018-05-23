На Кубани подвели итоги месячника военно-патриотической работы

Их озвучили 23 мая на встрече в Северском районе. Всего за год в крае провели около 90 тыс. различных акций.

В них участвовали военно-патриотические клубы, казачьи общества, молодежь, трудовые коллективы и муниципальные образования, 78 победителям и призерам вручили почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора Кубани. Кроме итогов месячника, на встрече в поселке Афипском говорили и о призывной компании.

«Краснодарский край традиционно является лидером по количеству и качеству поставляемых в армию призывников. В этом году на весенний призыв у нас разнарядка от ЮВО 6 тыс. человек», — сказал руководитель департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края Денис Конофьев.

Подвели и итоги призыва прошлого года. Первое место по подготовке будущих солдат к военной службе второй год подряд занял Новороссийск.

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