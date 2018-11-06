На Кубани подвели итоги народного голосования «Поступок-2018»

Опрос проводился на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В нем приняли участие около 5 тыс. пользователей.

Они голосовали за людей, которые оказали содействие полиции в раскрытии преступлений, и за отличившихся полицейских, рисковавших жизнью при спасении людей.

В первой номинации победили жители Абинского района Андрей Третьяков и Асан Абдураманов, которые в мае помогли разыскать двух потерявшихся в лесу подростков. Около суток мальчики находились в лесу одни. Хорошо ориентируясь в окрестностях, местные жители прошли на лошадях десятки километров и разыскали заблудившихся детей.

Во второй номинации победили полицейские, в октябре спасшие из пожара пожилую женщину и ее сына в Армавире. Капитан полиции Семен Глянь, сержант полиции Максим Чикин и старший сержант полиции Владислав Андрусенко не побоялись зайти в полыхающее здание, вынесли пострадавших из огня и оказали им первую помощь.

В Краснодаре 9 ноября состоится торжественная церемония, посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел, на которой будут награждены победители проекта «Поступок», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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