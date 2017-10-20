На Кубани подвели итоги Сельских спортивных игр

В станице Северской прошли финальные матчи последней дисциплины — турнира по мини-футболу.

За медали сражались восемь команд. Участвовали в матчах спортсмены от 18 лет и старше. Сильнешими в мини-футболе стали представители Щербиновского района, серебро у Краснодара, бронза отправилась в Белореченск.

Сельские игры начались в августе. Первыми за медали сразились спортсмены, которые играют в мини-лапту. Финальные битвы прошли в Анапе. Сильнейшей стала команда Северского района. Второе место — у района Кущевского, третье у Успенского.

В пляжном волейболе также успех праздновала команда из Северской. Серебро у представителей Тбилисского района, Брюховецкий район получил бронзу.

В городошном спорте победу отпраздновал коллектив Щербиновского района, на втором месте краснодарцы, на третьм — белореченцы.

В общекомандном зачете лучшими по итогам всех дисциплин Сельских игр стал Кущевский район. Также в призовой тройке команды Северского и Каневского районов.

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