На Кубани подвели итоги весеннего призыва

О том, как завершилась призывная кампания, губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву 16 июля доложил начальник военного комиссариата Кубани Сергей Пуликовский.

Из региона на службу в армию отправились 5 тыс. 940 призывников. Практически все молодые люди пройдут службу на территории Южного военного округа.

«Где в основном служат призывники из Краснодарского края, в каких условиях, как с ними можно связаться?» — спросил Вениамин Кондратьев.

«На данном этапе 80% призывников будут служить на территории Южного военного округа. Только узкие специалисты, которые проходят специальную подготовку, разъезжаются по территории России. Сейчас на сборном пункте каждому призывнику выдается телефон с сим-картой, с которой он убывает на службу в Вооруженные силы. Солдатам предоставляется определенное время, два часа в день, в которое они могут связаться со своими родственниками», — пояснил начальник военного комиссариата Краснодарского края Сергей Пуликовский.

Кроме того, Вениамин Кондратьев обсудил допризывную подготовку. Кубанские юноши считаются одними из лучших среди новобранцев: 84% призывников из региона попадают под категорию «Годен к воинской службе».

«Работать нужно не только во время призыва, но и до него. Потому что нам важно понимать, что молодежь готова к службе в Вооруженных силах. Нужно, чтобы она была на самом деле подготовлена. Для этого мы делаем все возможное: организуем спортивные секции, проводим военно-патриотическую работу, год от года наращиваем для молодежи возможности заниматься спортом, например, строим спортивные комплексы. Мы можем с гордостью говорить, что Кубань вносит достойный вклад в обороноспособность нашей страны», — отметил Вениамин Кондратьев.

«Благодаря вашей помощи нам удалось сформировать определенный резервный фонд. Я вам докладывал, что мы все своевременно выполнили практику для призывников, и эти ребята — 690 человек, водители БТР и десантники — своевременно были призваны весной», — пояснил председатель регионального отделения ДОСААФ России Андрей Мартынов.

В армию в весенний призыв отправились и казаки — 378 человек. Планируется, что к концу года служить будут около 1 тыс. молодых казаков.

Также на Кубани есть и спортивная рота, которая базируется в Адлере. Отдавать долг родине туда отправятся те, у кого есть минимум звание кандидата в мастера спорта.

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