На Кубани пограничники не дали браконьерам скрыться с уловом

В Ейском районе пограничники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали двух рыбаков, которые использовали запрещенные орудия лова.

Двоих местных жителей заметили в районе Ачуевской косы. Незадолго до этого они вышли в акваторию лимана на моторной лодке, не уведомив при этом пограничников. Злоумышленники подошли к месту, где накануне установили запрещенные орудия лова типа ахан общей протяженностью более 250 м. После того, как браконьеры достали из моря сети, их задержали по горячим следам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении обоих нарушителей завели производство по ч. 2 ст. 8.37 и ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ. Проверка по факту произошедшего продолжается.

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