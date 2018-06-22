На Кубани поисковики из клуба «Рубеж» за 30 лет работы нашли около 3 тыс. советских воинов

Об этом 22 июня рассказал журналистам замруководителя военно-патриотического клуба из Туапсе Сергея Челпанова в сочинском пресс-центре ЧМ-2018.

Сейчас в Краснодарском крае поисковое движение объединяет более 15 тыс. человек.

«Наш отряд был первой организацией, которая начала заниматься поисковой работой на Кубани. И теперь движение «Кубаньпоиск» насчитывает 15 отделений», — отметил Сергей Челпанов.

Также активист рассказал об обелиске пограничникам 26 полка НКВД, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник установлен в мае 2018 года на месте братской могилы недалеко от села Шаумян Туапсинского района.

«В течение нескольких лет мы изучали архивные материалы, в результате удалось определить место захоронения и имена всех 25 погибших советских солдат и офицеров. На стеле с красной звездой высечены имена всех героев, которые лежат в братской могиле. Перезахоронения останков с воинскими почестями пройдут и сегодня, в День Памяти и скорби», — цитирует Челпанова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 22 июня вспоминают первый день Великой Отечественной войны. В Краснодаре в ночь на 22 июня в акции «Свеча памяти» приняли участие более 14 тыс. человек. В Краснодаре возложили венки к «Вечному огню». В Крымском районе в День памяти и скорби захоронили останки 130 советских воинов.

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