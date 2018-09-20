На Кубани поймали банду фальшивомонетчиков

Кубанские полицейские задержали шестерых фальшивомонетчиков, которые сбывали поддельные пятитысячные купюры в разных районах края.

В полицию сообщили оперативную информацию о том, что парень расплатился в одном из местных магазинов пятитысячной купюрой, вызывающей сомнение в подлинности. Во время проверки этой информации сотрудники УЭБ и ПК краевого ГУ МВД в Ейске задержали 24-летнего жителя соседнего региона. Установили, что он причастен к четырем фактам сбыта поддельных денег на территории Ейского района.

После этого в станице Тбилисской задержали его знакомого — 29-летнего жителя Кущевского района, который также сбыл фальшивки в магазине станицы Стародеревянковской. У него в машине нашли продукты, сувениры, спиртное и мягкие игрушки, которые он приобрел для размена фальшивых пятитысячных купюр. Установили, что мужчина причастен к семи аналогичным фактам на территории Краснодарского края.

Позже в Краснодаре в одной из гостиниц задержали еще троих жителей соседней республики в возрасте от 24 до 37 лет. Их подозревают в 16 фактах сбыта фальшивых пятитысячных купюр на территории Кубани.

Еще одного 28-летнего подозреваемого поймали на территории соседнего региона и доставили в Краснодар, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всего злоумышленники совершили 28 преступлений. По всем фактам возбудили уголовные дела об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Всех фигурантов дела поместили под стражу. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Ведется следствие.

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