На Кубани полицейский заставлял наркоманов подписывать подложные документы

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. По этому делу состоялся суд, бывшего полицейского посадили на два года.

Установили, что оперуполномоченный отдела наркоконтроля ОМВД России по Кущевскому району принуждал наркозависимых граждан подписывать сфальсифицированные документы, а также проводил мнимые следственные действия, привлекая при этом подставных свидетелей. В некоторых случаях самостоятельно проставлял подписи за несуществующих свидетелей. После чего он передавал сфальсифицированные результаты в следственный отдел ОМВД для возбуждения уголовного дела, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием должностного положения, а также о злоупотреблении должностными полномочиями в оперативно-служебной деятельности. Следствие собрало достаточно доказательств, Кущевский районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему два года колонии общего режима.

В августе приговор вступил в законную силу.

«В полиции по факту произошедшего провели служебную проверку, сотрудника уволили из органов МВД по отрицательным мотивам», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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