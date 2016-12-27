На Кубани полицейские раскрыли кражу костюмов Чебурашки и Медведя

В Тихорецком районе в декабре полицейские раскрыли кражу новогодних костюмов из магазина.

В полицию позвонила продавец одного из местных магазинов. Женщина рассказала, что в помещение торговой точки вошел мужчина и начал присматриваться к товару, однако ничего не выбрал. Когда продавец вышла в соседний зал, посетитель быстро покинул магазин. В руках у него ничего не было, однако женщина заметила отсутствие на стеллаже новогодних костюмов Чебурашки и Медведя. Продавец прозвонила в полицию и вышла на улицу вслед за вором. Мужчина спокойно стоял возле магазина и уже пытался продать похищенное.

Правоохранители задержали его. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель. Против него составили протокол об административном правонарушении по факту мелкого хищения. Мужчине грозит штраф или арест на 15 суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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