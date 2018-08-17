На Кубани полиция проверит видео, на котором школьницы издеваются над сверстницей

По данным очевидцев, инцидент произошел в селе Первомайском в Красноармейском районе.

Видеозапись выложили в соцсети. На кадрах видно, как несколько девочек-подростов издеваются над сверстницей, заставляют встать ее на колени и извиниться, бьют ее.

«По видеоматериалу, размещенному в интернете, проводится проверка. По ее результатам примут решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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