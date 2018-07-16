На Кубани поощрят муниципалитеты-лидеры по привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала

По поручению губернатора края министерство финансов региона по итогам 2017 года составило рейтинг лучших городских округов и муниципальных районов.

Первое место в рейтинге занял Белоглинский район, за ним — Краснодар, Абинский, Темрюкский районы, пятерку лидеров замкнул Геленджик.

Как сообщил вице-губернатор Игорь Галась, для комплексной оценки были использованы три показателя. Так, на ее значение в большей степени повлиял показатель роста отдельных налогов — 60%, развитие конкуренции и обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата — по 20%.

По словам заместителя главы региона, лучшие муниципалитеты к концу года получат поощрения в виде дополнительного финансирования из краевой казны.

«В законе о краевом бюджете на 2018 год на эти цели уже предусмотрено в общей сложности 75 млн рублей. Муниципалитеты смогут определить на какие расходы направить средства самостоятельно. Это справедливое поощрение тем местным администрациям, где ведется постоянная работа над качеством менеджмента», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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