На Кубани попавшая в ДТП легковушка врезалась в прибывшую машину ДПС

Аварии произошли в станице Казанской.

По предварительным данным, женщина за рулем Volkswagen не уступила дорогу водителю ВАЗ-2105, за рулем которого сидел 18-летний парень. Как выяснилось позже, у молодого человека не было прав. От удара ВАЗ отбросило на проезжавший мимо Opel.

Женщину, которая нарушила ПДД госпитализировали. Оформлять аварию прибыли сотрудники ДПС.

Через нескольких минут произошло еще одно ДТП: та же красная «пятерка», только уже разбитая, въехала в полицейскую машину. Обстоятельства аварий выясняются.

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