На Кубани после драки госпитализировали троих мужчин

По данным СМИ, это произошло 5 октября около 17:20 в станице Новодеревянской Каневского района.

В полицию поступило сообщение от работников районной больницы о том, что в приемное отделение с телесными повреждениями доставлены три местных жителя.

Сотрудники полиции установили, что у потерпевших на одной из улиц станицы Каневской произошел конфликт с другими мужчинами. Задержали двух подозреваемых. Возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается. В случае установления вины мужчин, им может грозить срок до двенадцати лет лишения свободы.

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