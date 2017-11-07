На Кубани после ДТП с автобусом и джипом четверых детей доставили в больницу

Об этом 7 ноября сообщил глава Красноармейского района Юрий Васин.

«По предварительным данным, автомобиль выехал на полосу встречного движения и опрокинул автобус, в котором находились дети 27 детей и трое взрослых сопровождающих, водитель [автомобиля] погиб, водитель автобуса в тяжелом состоянии, четверо детей с незначительными ссадинами и ушибами госпитализированы в нашу районную больницу, остальные дети живы, здоровы, находятся в ближайшей станице Ивановской в школе, с ними работают медики, педагоги, их накормили», — сказал Васин.

Он также сообщил, что за детьми в станицу уже выехал автобус.

«Я думаю, что в течение часа мы их отправим домой», — цитирует главу района ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 7 ноября в Красноармейском районе на 110-м км дороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин.

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