На Кубани после ДТП с автобусом в больницу доставили 13 человек

Авария произошла 7 ноября в Красноармейском районе на 110-м км дороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин.

«После ДТП в Красноармейском районе в больницу доставили 13 человек. После осмотра четверо остаются, в том числе один ребенок. По предварительным данным, у всех пострадавших ранения средней степени тяжести», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Красноармейском районе 7 ноября около 17:00 водитель внедорожника Toyota выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус, в салоне которого находилось 27 учеников. Ранее глава района сообщал о четверхы детях, госпитализированных в районную больницу.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил региональному Министерству здравоохранения поручил держать ситуацию на контроле.

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