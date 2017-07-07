На Кубани после ДТП с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело

Полиция установила, что авария была спровоцирована водителем «газели», который скрылся с места происшествия.

В полиции провели проверку после ДТП. Установили, что в результате столкновения автомобилей Nissan Almera и ГАЗ-33073 погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Виновником аварии может быть водитель «газели». Он ехал в сторону Краснодара, при обгоне автоколонны пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. Чтобы избежать столкновения, водитель Nissan выехал на обочину, из-за чего автомобиль занесло и он выехал на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком ГАЗ. Водитель автомобиля «газель» с места ДТП скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ДПС изучили записи камер видеонаблюдения и установили направление, в котором скрылся автомобиль. Ориентировку на разыскиваемую машину передали всем нарядам ДПС. Водителя задержали во время преследования на трассе в Кущевском районе, им оказался 38-летний житель Сочи. Его доставили в отдел полиции для опроса.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 6 июля в 14:00 на 1433-м километре трассы М4 «Дон» между селами Горское и Дефановка. Ранее сообщалось, что в ДТП виновен водитель Nissan Almera.

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