На Кубани после обработки всех протоколов Путин лидирует с 81% голосов

Об этом 19 марта заявили в избирательной комиссии Краснодарского края.
По предварительным данным, после обработки 100% протоколов Владимир Путин получил 81,61%. За него проголосовали 2 млн 400 тыс. 40 избирателей.
Таким образом, Путин набрал на Кубани на 17,89% больше, чем на выборах в марте 2012 года.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 9,9% голосов, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 4,58%. Остальные — Ксения Собчак, Борис Титов, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Григорий Явлинский — не преодолели порог в 1%, «Интерфакс».
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Выборы президента России
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