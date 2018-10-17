На Кубани пострадали пассажиры перевернувшейся по вине пьяного водителя иномарки

Авария произошла 16 октября около 1:00 в Кореновском районе, на 4-м километре автодороги Журавская — Тихорецк.

По предварительным данным, пьяный 19-летний водитель за рулем BMW 520 не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали 21-летняя и 27-летняя пассажирки иномарки. Они были госпитализированы с травмами.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Previous

Next

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник