На Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами

Об этом 25 октября сообщил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

«Ситуация под контролем. На данный момент острой проблемы с обеспечением продовольствия в крае нет. Объекты торговли работают в штатном режиме во всех пострадавших районах», — сказал руководитель департамента.

В Сочи до восстановления транспортного сообщения запасов продуктов и товаров первой необходимости в среднем хватит на период от пяти до 14 дней в зависимости от срока хранения товара.

В Апшеронском районе и в Туапсе в магазинах и в торговых комплексах запасов продукции приблизительно хватит на пять дней.

«Дополнительно из Краснодара мы начали отправлять воду и продовольственные наборы, в которых находятся предметы личной гигиены, а также продукты: тушенка, гречка, лапша, сгущенное молоко, чай, сахар и другое», — добавил Роман Куринный.

По его словам, департамент сейчас сотрудничает с предприятиями оптовой торговли и торговыми сетями.

«В случае необходимости мы оперативно отвечаем на запросы городов и районов. Поэтому причин для паники и волнения нет. Мы следим за ситуацией по искусственному завышению цен на товары», — цитирует руководителя ведомства пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей.

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